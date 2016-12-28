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В Москве на 30 дней запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

Общество
Решение о введении ограничений ранее было принято Роспотребнадзором
«Ален Делон не пьёт одеколон»
Цитата из видеоклипа «Взгляд с экрана». Группа «Наутилус Помпилиус». 1986. СССР
«Ален Делон не пьёт одеколон»

Москва, 28 Декабря 2016, 00:55 — REGNUM  Продажа спиртосодержащей непищевой продукции в Москве приостановлена сроком на один месяц. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба столичной мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить продажу спиртосодержащей непищевой продукции, которая содержит более 25% этилового спирта. Ограничения установлены с 26 декабря и будут действовать в течение 30 дней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное ограничение не касается лекарственных препаратов, парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Напомним, решение о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в стране сроком на один месяц ранее было принято главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Соответствующее постановление 26 декабря было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Как передавало ИА REGNUM, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске более 120 человек отравились спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Число смертельных исходов достигло 76. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением по статье 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Были задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска. Пять человек помещены под арест.

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