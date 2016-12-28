Гибель Ту-154: В Сочи отказались от праздника в новогоднюю ночь

Сочи, Краснодарский край, , 00:21 — REGNUM В связи с трагической гибелью пассажиров и экипажа самолета Минобороны ТУ-154 власти Сочи отменили новогоднее мероприятие на площади Флага. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 28 декабря, оно должно было состояться в ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года.

Гулянья планировалось начать за час до боя курантов и завершить уже 1 января в два часа ночи.

Накануне в городе-курорте прошел траурный митинг по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Сотни горожан пришли почтить память погибших минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу на Южном молу. На большом экране горит поминальная свеча в память о 92 погибших.

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Руководство Минобороны почтило память жертв катастрофы Ту-154‍

«Последние дни уходящего года омрачила страшная трагедия. В крушении самолета Ту-154 у берегов Сочи погибли наши сограждане. Этот самолет летел в Сирию с миссией добра и помощи. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах», — сказал глава города Анатолий Пахомов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). После дозаправки борт вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут рухнул в море.

Поисковые работы в акватории Сочи проводятся уже больше третьи сутки и не прекращаются ни на минуту. Водолазы МЧС России поднимают со дна Черного моря обломки самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека. В поисковой операции принимают участие более 3,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники. Уже удалось обнаружить хвостовую часть самолёта. Там располагается основной бортовой самописец. «Черный ящик» был обнаружен в 1,6 км метров от берега на глубине 17 метров. Его расшифровкой уже занялись в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах.

Воздушными судами обследовано свыше 240 кв. км. В авиационную группу входят около 30 самолетов и вертолетов, а так же беспилотники. Это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления.

На борту самолеты в командировку в Сирию летели артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Все они погибли.