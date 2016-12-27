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Общественники раскритиковали качество уборки снега в Мурманске

Общество
Коммунальное хозяйство оказалось не готово к зиме, констатируют в ОНФ

Мурманск, 27 Декабря 2016, 19:13 — REGNUM  

Активисты мурманского отделения ОНФ считают, что существующих в регионе ресурсов недостаточно для обеспечения своевременных мер по приведению территорий в нормативное состояние. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в организации, касается это и властей, и управляющих организаций.

«В рамках акции Народного фронта «Снежный фронт» общественники собирали информацию, размещённую в средствах массовой информации, социальных сетях, а также посредством опроса граждан по поводу содержания дорог общего пользования, придомовых территорий, социальных объектов, остановок общественного транспорта, — сообщили в мурманском ОНФ. — Общественники повсеместно выявляют факты сужения проезжей части, нагромождения снежных валов во дворах, находят заснеженные и обледенелые лестницы, свисающие с крыш домов огромные сосульки. Наибольшее количество жалоб приходит от жителей Мурманска, Североморска, а также Кольского района».

По мнению руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Алексея Дорофеева, снегопады, резкие перепады температур показали, что коммунальное хозяйство оказалось не готово к зиме.

«Власть должна принять исчерпывающие меры по закупке достаточного количества современной уборочной техники, а также расширять штат персонала, поскольку очевидно, что существующих ресурсов явно не хватает для того, чтобы обеспечивать качественную уборку снега», — считает представитель организации.

По данным ОНФ, число пострадавших с ушибами, вывихами и переломами уже исчисляется сотнями только с начала декабря.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Марина Ковтун раскритиковала работу мурманских властей. Во время своей итоговой пресс-конференции глава правительства заявила, что администрации города Мурманска, руководству муниципалитета надо сосредоточиться на первоочередных проблемах, имея в виду состояние улиц в областном центре.

Затем недавно избранный мэр города Дмитрий Филиппов пообещал навести в Мурманске порядок, а также заявил, что проблема содержания улиц и дворов находится на его особом контроле.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый мэр Мурманска пообещал навести порядок в городе

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