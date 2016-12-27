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Ольга Тимофеева: Мы хотим внедрять моду на экологию, иного пути просто нет

Общество
Заседание Госсовета стало мощным стимулом для природоохранной деятельности ОНФ, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева

Москва, 27 Декабря 2016, 18:43 — REGNUM  Заседание Государственного совета об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений стало мощным стимулом для работы Общероссийского народного фронта в сфере защиты природы, реализуемой Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

«Пласт работы для меня как законодателя и как общественника, сопредседателя Центрального штаба ОНФ огромен, — отметила Ольга Тимофеева. — Очень много говорилось о законодательстве и участии общественности в этом, потому что заботиться об охране окружающей среды, воды, воздуха, лесов, невозможно, пока каждый из жителей страны не почувствует свою вовлеченность. Мы хотим внедрять моду на экологию, потому что иного пути просто нет. С каждым годом мы будем все больше расплачиваться за вмешательство в природу».

Заседание состоялось 27 декабря в Большом Кремлевском Дворце. В ходе мероприятия президент страны Владимир Путин обсудил с членами Госсовета актуальные экологические проблемы и угрозы, меры, которые необходимо предпринять для экологически устойчивого развития страны.

По словам Ольги Тимофеевой, практически все выступающие говорили о необходимости внесения корректировок в действующее законодательство. Она добавила, что уже с начала новой парламентской сессии, в январе, планирует взяться за анализ всех высказанных предложений вместе с правительством, бизнес-структурами и общественными объединениями.

«Кроме того, особенно важно, что на Госсовете была обозначена задача вовлечения населения, общественных организаций, волонтеров к решению экологических задач. Сегодня очевидным для многих стал общественный запрос на улучшение качества среды проживания. На Госсовете не раз звучали данные социологических опросов, показывающие, что большинство людей сейчас волнует загрязнение и замусоривание территорий. Людям не все равно. И они не просто высказывают недовольство существующими проблемами, но готовы активно помогать в их решении: контролировать вывоз и утилизацию мусора, участвовать в расчистке русел малых рек, ликвидировать несанкционированные свалки», — сообщила Тимофеева.

Ольга Тимофеева отметила, что об ОНФ на заседании Госсовета говорил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Сегодня на нас, как на движение президента, возлагается большая работа. Мы хотим, чтобы все законопроекты проходили экспертную оценку через наших общественников, мы хотим вовлекать в работу огромное количество россиян. Нужно думать, как модернизировать старые производства, чтобы они стали более экологичными», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Он также подчеркнула, что президент страны говорил об активной вовлеченности граждан, общественных организаций, в решение экологических проблем страны: «По словам Владимира Путина, граждане вправе знать, какова экологическая обстановка и что происходит вокруг. И с другой стороны граждане вправе участвовать в большом количестве акций, мероприятий. Это посыл президента для ОНФ должен стать ключевым», — резюмировала она.

Читайте ранее в этом сюжете: Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин; Экологические проекты с участием волонтеров будет патронировать Иванов

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Общероссийский народный фронт
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