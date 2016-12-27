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Ярославскому омбудсмену больше всего жалуются на УФСИН

Общество
Но часто эти жалобы оказываются провокацией
Колючая проволока
Иллюстрация: Pixabay.com
Колючая проволока

Ярославль, 27 Декабря 2016, 18:27 — REGNUM  В Ярославской области в аппарат уполномоченного по правам человека в 2016 году поступило почти 1400 жалоб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального омбудсмена, больше всего граждане жаловались на областное управление ФСИН.

Общая доля жалоб на УФСИН в структуре обращений на имя ярославского омбудсмена составила 16%. Однако в аппарате подчеркивают: до конца года цифры могут поменяться.

«Это связано с изменениями в работе службы, которая стала более жестко придерживаться правил внутреннего режима учреждений, что вызвало ответную реакцию и увеличение количества жалоб на УФСИН», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

При этом он отметил, что такие обращения нередко становятся способом провокации в отношении сотрудников пенитенциарной системы. Арестованные и заключенные, содержащиеся с учреждениях ФСИН таким образом пытаются воздействовать на администрацию и получить послабление.

«Мы столкнулись со случаями, когда была предпринята компания по организации подачи обращений осужденных и арестованных, в том числе и на имя уполномоченного по правам человека в РФ. Тема эта остается на повестке дня, поскольку есть организации, поддерживающие это движение. 6 писем с жалобами на нарушения пришло только сегодня ночью», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Ярославский омбудсмен подчеркнул, что держит ситуацию в учреждениях УФСИН на контроле и организовывает как плановые, так и внезапные проверки, в результате которых некоторые факты, изложенные в жалобах подтверждаются.

«Также была ситуация, когда обращения граждан, содержащихся в этих учреждениях, просто не передавались сотрудниками в компетентные структуры», — уточнил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Часто жители Ярославской области жалуются на органы местного самоуправления — 10,8% от общего количества обращений. На третьем месте по количеству нареканий — соседи, родственники и третьи лица.

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