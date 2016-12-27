В Новгородской области эпидпорог по гриппу превышен на 13%

Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM В Новгородской области с 19 по 25 декабря зарегистрировано более 5,3 тыс. новых случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 22% выше предыдущей недели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, больше всего выросла заболеваемость среди детей до двух лет (на 26%) и среди взрослых — на 28,4%.

В регионе на 13% превышен эпидемический порог заболеваемости зарегистрировано среди совокупного населения. Среди детей до двух лет эпидпорог превышен на 9%, среди школьников — на 33,4%.

Больше всего заболевших в двух крупных городах региона — Великом Новгороде и Боровичах, а также в Маловишерском, Окуловском и Хвойнинсокм районах. С диагнозами «грипп» и «ОРВИ» в медицинские организации области госпитализировано 57 человек — на 30 больше, чем за предыдущую неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области, по словам заместителя руководителя департамента здравоохранения региона Сергея Колесникова, на период подъёма заболеваемости ОРВИ дополнительно вводится более 640 коек. Предусмотрены меры по созданию необходимого запаса лекарственных средств и противовирусных препаратов.

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