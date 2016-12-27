«Агрострою» разрешили продолжить строительство ЖК «Ново-Никольское»

Москва, , 18:13 — REGNUM Компания «Агрострой» получила новое разрешение на строительство первого этапа первой очереди жилого комплекса «Ново-Никольское» в Новой Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил мажоритарный акционер ООО «Агрострой» Игорь Мавлянов.

«На сегодняшний момент у нас уже зарезервированы инвестиционные средства в объеме, достаточном для скорейшей достройки первого этапа первой очереди», — заявил Мавлянов. По его словам, разрешение выдано при непосредственном содействии Департамента развития новых территорий города Москвы сроком до 30 сентября 2017.

Генеральный директор «Агростроя» Дмитрий Федюнин, в свою очередь, подчеркнул, что для того, чтобы позволить дольщикам как можно быстрее заселиться в новые дома, компания предоставила возможность всем желающим обменять квартиры в домах второго этапа на квартиры, которые запланированы к сдаче до 1 июня 2017 года.

По его словам, разрешение включает 32 одноподъездных жилых дома на 456 квартир, 8 блокированных жилых дома суммарно на 54 квартиры и магазин. В случае, если метраж квартиры останется неизменным, никакой доплаты за смену очереди не последует, уточнил гендиректор «Агростроя».

На сегодняшний день желание сменить очередность для скорейшего получения жилья изъявили 150 человек.

Напомним, в ноябре Сбербанк, кредитор «Агростроя», заявил о намерении выделить 419 миллионов рублей на достройку и ввод в эксплуатацию домов в высокой степени готовности. В ответ компания направила официальное письмо в Сбербанк, в котором заявила о намерении достроить первый этап первой очереди ЖК, но при условии заключения договора технадзора с независимой компанией для надлежащего контроля за качеством строительства, что противоречило предложению Сбербанку. В настоящее время этот вопрос еще не решен.

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Отметим, что сдача ЖК «Ново-Никольское» в Новой Москве была запланирована на 4 квартал 2015 года, однако летом 2015 года строительство было заморожено. Общий запроектированный объем строительства составляет около 1 млн кв. метров.