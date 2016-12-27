Свердловским перевозчикам запретили высаживать детей на мороз

Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Свердловские перевозчики предупреждены о запрете высаживать детей в мороз. Соответствующую телеграмму в регион прислал министр транспорта России Максим Соколов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на всю страну прогремел случай, когда кондуктор якобы высадил девочку на 23-градусный мороз. «В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения», — говорится в обращении министра.

Максим Соколов просит власти региона принять соответствующие меры. В муниципалитеты региона уже направлены письма с требованием довести позицию Минтранса РФ до всех компаний-перевозчиков.