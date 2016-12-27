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В Калужской области хотят увековечить новые государственные праздники

Общество
Они имеют важное общественно-политическое значение не только в регионе, но для истории России

Калуга, 27 Декабря 2016, 17:30 — REGNUM  Совет по координации деятельности национальных общественных объединений при губернаторе Калужской области принял решение включить в список особо отмечаемых в регионе сразу несколько дат: День победного окончания Великого стояния на Угре (11 ноября), День рождения уроженца Калужской области, Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (1 декабря) и День ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской области, как «День мирного атома» (26 июня). Как сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, предложенные Советом даты имеют исторические корни и важное общественно-политическое значение для истории России.

Губернатор области Анатолий Артамонов не только поддержал идею общественников придать новым датам официальный статус, но и обратился к депутатам Законодательного собрания области с инициативой внести изменения в региональный закон «О праздниках и памятных датах Калужской области». При этом не предполагается делать эти дни дополнительными выходными.

После того, как калужские областные депутаты примут решение по данному вопросу, Федеральному Собранию РФ будет предложено увековечить эти праздники и в российском календаре памятных дат.

Напомним, на сегодняшний день в калужском регионе установлен областной праздник — День основания Калужской области, который отмечается 5 июля, и две памятные даты: 5 июля — День официальных символов Калужской области и 17 сентября — День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

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