Псковские власти заявили, что выполнили все социальные обязательства

Псков, , 17:07 — REGNUM Все социальные обязательства перед жителями Псковской области, которые подлежат уплате в текущем финансовом году, выполнены в полном объёме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил начальник областного управления социальной защиты Армен Мнацаканян.

«Средства на выплату различных пособий отдельным категориям граждан региона направлены на счета получателей 22 декабря. Общая сумма перечислений составила 278 млн рублей», — сообщили в управлении. В целом за 2016 год, по словам Мнацаканяна, в качестве мер социальной поддержки жителям Псковской области выплачено порядка 3 млрд рублей.

Начальник регионального управления соцзащиты также заявил, что в областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов все социальные выплаты сохранены в полном объёме. По некоторым из них произойдёт индексация согласно федеральному законодательству.