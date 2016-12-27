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Депутат от «ЕР» требует разобраться с живодерами, убившими медведя в Якутии

Общество
«Единая Россия» обратилась в Генпрокуратуру и СК РФ по факту жестокого убийства медведя в Якутии
Медведь
Иллюстрация: Pixabay.com
Медведь

Москва, 27 Декабря 2016, 17:07 — REGNUM  Депутат от «Единой России» обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести расследование и привлечь виновных к уголовной ответственности по факту убийства медведя, которое совершили водители грузовиков в Якутии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

«Водители грузовиков «Урал» в Якутии убили медведя, несколько раз переехав его грузовиком. Животное пыталось спастись, убежать от людей, которые его преследовали. После первого наезда медведь остался жив. Затем второй «Урал» подъезжает и прижимает медведя к земле. Животное пытается выбраться из-под колес, но один из людей, под одобрительные возгласы товарищей, добивает его ударами лома по голове. Этому поступку нельзя найти объяснение и оправдание. Это преступление, за которое должно последовать наказание. Одно дело охота либо самооборона. Но здесь другой случай. Водители просто издевались над животным, а это уже уголовное преступление. Медведь является одним из символов нашей страны и к нему всегда было особое отношение. Но неважно какое животное было убито. Человек должен ответственно относиться ко всем», — отметил депутат.

По его словам, по данному инциденту необходимо провести проверку и уже по ее результатам принять конкретные решения.

«Я написал запрос в Генпрокуратуру и в Следственный комитет России по факту издевательства над животным», — сообщил он.

Панов подчеркнул, что данный факт — еще один прецедент для совершенствования законодательства, регламентирующего обращение с животными. По его словам, необходимо усиливать ответственность за преступления против животных. «Нам есть над чем работать в этом направлении», — считает депутат.

Напомним, по информации СМИ водители грузовиков «Урал» несколько раз намеренно переехали медведя грузовиком в Якутии, а затем добили его ломами.

Медведь пытался подняться, но в итоге оказался зажатым между двумя машинами.

Издевательства над животным были сняты на видео. Ролик, выложенный затем в сети Интернет, вызвал широкое возмущение как со стороны общественности, так и со стороны представителей власти.

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