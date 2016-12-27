Невыплаты зарплаты на предприятиях Калуги стали систематическими

Калуга, , 16:52 — REGNUM Ассоциация юристов России сегодня, 27декабря, организовала в Калуге тематический прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи по вопросу невыплаты заработной платы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, с ноября 2016 года такие приемы стали регулярными.

«Люди идут с самыми разными вопросами не только по невыплате заработной платы, но и по улучшению жилищных условий, по земельным правоотношениям, мы всем оказываем юридическую помощь, никому не отказываем, — рассказал депутат городской Думы, руководитель аппарата калужского отделения Ассоциации юристов России Денис Курганов. — Что касается невыплаты заработной платы, то мы будем просить прокуратуру вмешаться, потому что есть такие предприятия, на которых невыплата заработной платы носит систематический характер. Причем, есть решения судов, есть исполнительные листы. Решения судов не выполняются, денежные средства людям не выплачиваются довольно долго. Сейчас мы аккумулируем все эти факты и будем обращаться в прокуратуру, чтобы более действенные меры воздействия были применены к тем работодателям, которые собственно и оставили людей без зарплаты».

Напомним, Ассоциация юристов России проводит прием граждан на регулярной основе раз в месяц, заранее извещая калужан о времени и месте проведения.