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ОП РФ открыла перед новогодними каникулами «горячую линию» для туристов

Общество
Кроме того, специальный штаб будет проводить мониторинг ситуации на популярных туристических направлениях
Оператор Горячей линии
Иллюстрация: Vasherukodelie.ru
Оператор Горячей линии

Москва, 27 Декабря 2016, 16:43 — REGNUM  Сегодня, 27 декабря, в Общественной палате РФ открылась горячая линия по защите прав туристов. Кроме того, будет организован специальный штаб, который займется проведением регулярного мониторинга ситуации на популярных туристических направлениях, сообщили в ОП РФ.

«Общественная палата РФ будет работать в тесном контакте с руководством Ростуризма и министерства иностранных дел России. Если проблемы возникнут в конкретных субъектах, то, соответственно, будем выходить непосредственно на руководство регионов», — заявила инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Граждане, попавшие в сложную ситуацию во время отдыха, могут обратиться за помощью к экспертам по телефону 8 (800) 700-83-63, а также через специальную форму.

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