Ростовчанам предлагают 1 января выйти на легкоатлетический старт

Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM Наступление Нового года ростовчанам предлагают отметить легкоатлетическим стартом. В первый день 2017-го у главной городской елки начнется новогодний праздник под названием «Побегай 1 января». Маршрут легкоатлетов-любителей пройдет по улице Пушкинской. Об этом ИА REGNUM 27 декабря сообщили в администрации донской столицы.

Организаторы обещают, что никаких соревнований в этот день не будет, акция направлена исключительно на приобщение горожан к здоровому образу жизни. Дистанция составит 4 километра. На финише спортсменов ждут призы и подарки.

Подобный легкоатлетический праздник в Ростове-на-Дону уже проходил. Так, 1 января 2016 года в забеге приняли участие более 170 человек.

Отметим, афиша новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в Ростове-на-Дону, весьма обширна. Горожан ожидают развлекательно-игровые программы, концерты, театрализованные представления, которые состоятся во всех парках культуры и отдыха областного центра. Организаторы обещают, что скучать в период праздников ни взрослым, ни детям не придется.