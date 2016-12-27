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В России открыт первый центр подготовки спасательных студотрядов

Общество
Движение студентов, которые являются молодежным крылом Союза спасателей России, получило свой методический центр
Спасатели
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Спасатели

Москва, 27 Декабря 2016, 15:55 — REGNUM  Сегодня, 27 декабря, в День спасателя на базе Московского технологического университета состоялось открытие первого в России Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований, сообщили в Минобразования РФ.

Открытие Всероссийского центра подготовки позволит обобщить и использовать лучшие программы и методики подготовки, распространяя этот опыт на другие образовательные организации.

«Движение студентов, которые являются молодежным крылом Союза спасателей России, получило свой методический центр, получило настоящую базу, куда могут приезжать ребята со всех уголков нашей страны, — отметила министр образования Ольга Васильева на церемонии открытия Центра. — Центр будет служить координационным центром и подготовки, и управления. Это серьезная работа, которая лежит на плечах нашей молодежи».

С 2001 года на базе МИРЭА был создан один из первых в России студенческих спасательных отрядов, на базе которого, в последствие, был организован учебный полигон, на котором ежегодно проходят подготовку более 1500 студентов-спасателей со всей страны. Сегодня в России насчитывается уже более 200 студенческих спасательных отрядов (в т.ч. 65 на базе вузов), в которые входят более 12 тысяч добровольцев, более 5 тысяч из которых уже являются аттестованными спасателями с правом ведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций.

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