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Казахстанца осудили на три года за критику Путина в соцсетях

Общество
Многодетный отец будет отбывать срок в колонии общего режима

Астана, 27 Декабря 2016, 15:34 — REGNUM  46-летний житель казахстанского города Актобе (Актюбинск), известный предприниматель и общественный деятель Санат Досов осужден на три года лишения свободы в колонии общего режима за критику президента России Владимира Путина.

Как сообщала актюбинская газета «Актобе Таймс», Досов попал на скамью подсудимых 29 ноября 2016 года. Основанием для возбуждения против него уголовного дела стало разжигание социальной розни.

Санат Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года. Кроме того, он являлся председателем общественного объединения «Ихтияр», которое работало с мусульманами. Помимо предпринимательской и общественной деятельности, актюбинец был известен и тем, что публиковал на своей странице в социальной сети Facebook нелицеприятные высказывания в адрес российского президента, а также критиковал политический курс России.

Примечательно то, что несмотря на осуждение Досова его страница в Facebook, равно как и посты, за которые он, собственно, и был осужден, до сих пор находятся в свободном доступе. Правда, последний пост — видеопародия на Путина «Операция «НамКрыш» — датирована 29 августа.

«В разработку спецслужб Досов, судя по всему, попал еще в конце прошлого года. В контакте с ним находился некий житель Семея (Семипалатинск — ИА REGNUM ). Он завел с Досовым дружбу, а затем начал вступать в полемику. В июле 2016 года мужчина пожаловался на действия Досова министру внутренних дел», — сообщала в начале декабря «Актобе Таймс».

В материале также указывалось, что Досов в ходе следствия признал размещение только некоторых публикаций. Что касается остальных записей, то, по его словам, он не имел к ним никакого отношения и предполагал, что его страница была взломана.

Однако на суде Досов полностью признал свою вину и раскаялся. Он также заявил, что «любит русских», и попросил суд не лишать его свободы, поскольку у него шестеро детей, четверо из которых — несовершеннолетние.

Интересно и то, что эксперт, которого суд привлек для анализа публикаций Досова, первоначально не усмотрел в них ничего криминального. Однако впоследствии эксперт изменил свою точку зрения на противоположную. Известный казахстанский юрист Евгений Жовтис также заявлял, что в деяниях подсудимого нет криминала.

Напомним, это не первый случай вынесения в Казахстане судебного приговора за публикации в соцсетях.

5 декабря житель села Соколовка Северо-Казахстанской области Игорь Чуприна получил 5,5 лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни в социальной сети «Вконтакте». Как сообщало ИА REGNUM, Чуприна в период с 1 сентября 2014 года по 20 мая 2015 года под ником Игорь Чупа публиковал в сети «различные записи и комментарии, свидетельствующие о его негативном отношении к представителям казахской национальности», а также призывы о присоединении к России.

В марте 2015 года жительница Алма-Аты Татьяна Шевцова-Валова была приговорена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за разжигание межнациональной розни в социальной сети Facebook. Причем на гражданку Шевцову-Валову написали заявление 11 пользователей соцсети, которых оскорбили ее высказывания. Сама осужденная свою вину не признала.

В августе 2015 года на судебно-психиатрическую экспертизу был отправлен блогер Ермек Тайчибеков, выступавший за углубление казахстанско-российских отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанец получил 5,5 лет тюрьмы за призывы о присоединении к России

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