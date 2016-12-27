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Артисты Мариинского театра исполнят в Москве реквием памяти жертв Ту-154

Общество
Среди погибших были коллеги и друзья Валерия Гергиева

Санкт-Петербург, 27 Декабря 2016, 14:59 — REGNUM  Реквием Джузеппе Верди прозвучит в Москве в память о жертвах авиакатастрофы самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в Мариинском театре Санкт-Петербурга, симфонический оркестр, хор и оперные солисты которого примут участие в траурном исполнении.

Оно состоится 29 декабря в 20:00 на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. Дирижировать будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Вместе с артистами Мариинского театра в концерте памяти погибших в катастрофе примут участие хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова и Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова.

«Погибшие в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем — главный военный дирижер Валерий Халилов, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, начальник Департамента культуры Министерства обороны РФ Антон Губанков и советник Департамента Оксана Бадрутдинова — это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе ежегодный Московский Пасхальный фестиваль», — отметили в пресс-службе Мариинского театра.

Добавим, что Мариинский театр накануне посвятил памяти погибших в авиакатастрофе исполнение оперы Верди «Травиата» на второй сцене в Петербурге и сольный концерт пианиста Сон Чжин Чо в Концертном зале театра. Эти события в Мариинском театре начинались с минуты молчания.

«Весь коллектив театра выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших», — подчеркивают в «Мариинке».

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Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт пропал с радаров через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен, вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море.

Пассажиры самолёта — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Всего в самолёте летели 92 человека, все они погибли. Причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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