Эпидемия гриппа бушует во всех регионах Франции

Париж, , 14:43 — REGNUM



Эпидемия гриппа на сегодняшний день затрагивает все 13 регионов Франции в сравнении с показаниями недельной давности, когда только девять регионов были подвержены этому вирусному заболеванию, заявили в министерстве здравоохранения страны. Об этом сообщает Figaro.

В ведомстве также подчеркнули необходимость уделять особое внимание пожилым людям, которые в наибольшей степени пострадали от эпидемии в этом году. Так, по данным ведомства, люди за 65 лет «составляют две трети всех случаев госпитализации» в связи с симптомами гриппа, отметили в главном управлении здравоохранения. В заявлении ведомства также указывается, что за прошедшую неделю «участились случаи обращения за помощью» представителей этой возрастной группы.

Минздрав Франции также призвал руководство учреждений содержания пожилых людей, таких как дома престарелых, «возобновить вакцинацию среди своих постояльцев, а также напомнить их сотрудникам о рекомендациях» в отношении мер предосторожностей. На 18 декабря зарегистрировано 66 серьезных случаев, требовавших срочной госпитализации, а также четыре смертельных исхода.