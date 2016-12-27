Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»

Москва, , 14:41 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к переходу от мусорной экономики к зеленой.

«Про мусор можно много говорить, но нужно переходить от мусорной экономики к зеленой экономике и в органах власти надо вводить принципиально новую современного времени систему экоуправления», — заявил Жириновский в ходе Госсовета по вопросам экологического развития России.

«Ну мусорная свалка, ну отходы, ну построили завод… Должна быть система масштаба всей страны», — полагает он.

«И основная доктрина должна быть, что человек не должен жить среди небоскребов, он от этого чахнет, озлобляется и перестает размножаться, никакая медицина не поможет, если не будут решены (экологические проблемы)», — говорит депутат Госдумы.

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