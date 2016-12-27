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Экс-директор пермского учреждения осуждён за взятки

Общество
Ему вменили несколько эпизодов

Пермь, 27 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM  В Пермском крае осуждён бывший директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» Дмитрий Мосягин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Он признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Взамен он обязался совершить в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц действия, входящие в его служебные полномочия, а также общее покровительство и попустительство по службе. Вменяемые ему преступные эпизоды относятся к 2010, 2011 и 2012 годам. Следствие выяснило, что он дважды получал взятки по 800 тыс. рублей и один раз — 1,4 млн рублей.

Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. А затем на три года ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Прикамье были осуждены руководители фирмы, выполнившей некачественно реконструкцию детского сада. Детский сад находится в деревне Горшки Заболотского сельского поселения. Как установило следствие, в ходе работ строительные материалы были заменены на более дешёвые и недолговечные. Всё это создало угрозу обрушения стен. Дело дошло до суда.

При этом следствие полагало, что якобы Дмитрий Мосягин в 2013 году дал согласие на то, чтобы заменить предусмотренный проектной документацией для возведения стен кирпич на блоки из пенобетона неавтоклавного твердения. Кроме того, следователи были уверены, что Мосягин якобы получил от них взяток на сумму более 3 млн рублей за покровительство при получении и исполнении муниципальных заказов.

Читайте ранее в этом сюжете: Под угрозой — жизни детей: в Прикамье осуждены строители детсада

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