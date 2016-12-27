Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
Люди продолжают испытывать природу на прочность
Москва, 27 Декабря 2016, 14:29 — REGNUM Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов, это отражается и на самих людях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.
«Еще в начале 20 века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы, и такое время, безусловно, наступило», — цитирует Путина «Россия-24».
Президент отметил также, что «человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность, это отражается и на самих людях».
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