Во Франции объявление об аренде квартиры стало причиной скандала

Париж, , 14:04 — REGNUM



Одно из агентств недвижимости французского департамента О-де-Сен опубликовало объявление о сдаче квартиры, вызвавшее скандал из-за своего раситского содержания, сообщает BFMTV.

Так, желающий снять квартиру в городе Леваллуа-Перре кандидат должен был соответствовать определенным требованиям, а именно быть «обязательно гражданином Франции, не черным».

Скандал поднял один из недовольных пользователей интернета, опубликовавший объявление в своем микроблоге в Twitter. Он также связался с агентом недвижимости, который объяснил ему, что это было «ни его ошибка и ни его решение».

Французские журналисты связались с агентством Laforêt, в котором заявили, что сотрудница, опубликовавшая объявление, больше не работает. По словам её коллеги, она «по наивности и незнанию» без поручения передала слова «владельца-расиста».