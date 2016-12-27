Ситуация в сфере ТЭК и ЖКХ СКФО до сих пор не исправлена — Генпрокуратура

Москва, , 14:07 — REGNUM В ходе проверки деятельности 1,7 тыс. организаций топливо-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2016 году было установлено, что, несмотря на активизацию деятельности правоохранительных и контролирующих органов округа, ситуация в этой сфере остается неудовлетворительной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как следует из статистики Генпрокуратуры, всего было выявлено 8,1 тыс. нарушений, в целях устранения которых было внесено 1,9 тыс. представлений, принесено 317 протестов, объявлено 924 предостережения и направлено 500 исковых заявлений в суд. К различным видам ответственности привлечено 2 тыс. должностных и юридических лиц, по постановлениям прокуроров возбуждено 58 уголовных дел. Пяти руководителям энергокомпаний были объявлены предостережения в целях недопущения нарушений прав граждан на получение бесперебойного энергоснабжения в условиях отопительного периода.

В частности, прокурорами были выявлены нарушения в сфере ценообразования на услуги предприятий коммунального комплекса в ряде республик СКФО, таких как Дагестан, Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика, а также в Ставропольском крае.

Так, в Карачаево-Черкесской Республике было принято решение об исключении при формировании тарифов на 2017 г. из плановой выручки энергоснабжающей организации необоснованно принятых ранее затрат на сумму 0,7 млн. руб. Как показала проверка, регулятором в 2014—2016 гг. приняты расходы сетевой компании по договору аренды объектов электросетевого хозяйства при отсутствии расчетных данных, сведений о способе амортизации, а также документов, исходя из которых определена общая сумма арендных платежей.

Кроме того, были установлены факты хищения должностными лицами организаций ЖКХ и ТЭК денежных средств, а также ненадлежащего их расходования. Например, по материалам проверки прокуратуры Ленинского района г. Грозного Чеченской Республики расследуется уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании в связи с оплатой невыполненных работ по ремонту многоквартирных жилых домов на сумму 1,5 млн руб.

Повсеместно выявлены прокурорами и нарушения законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов ЖКХ и ТЭК.

В текущем году прокурорами в Республике Дагестан внесено 70 представлений главам муниципальных образований и руководителям предприятий ЖКХ по фактам непринятия органами местного самоуправления программ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, ненадлежащей их реализации, а также несоблюдения сроков энергетического обследования многоквартирных домов.

Имеют место и многочисленные случаи непринятия организациями ЖКХ и ТЭК действенных мер по безаварийному функционированию инженерных и сетевых коммуникаций, необходимых для обеспечения снабжения населения коммунальными ресурсами, а также случаи нарушения требований законодательства, предъявляемых к порядку энергоснабжения потребителей.

Были выявлены прокурорами и серьезные нарушения законодательства о промышленной безопасности. Так, в Чеченской республике в текущем году по фактам отравления угарным газом возбуждено 5 уголовных дел по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Четыре уголовных дел итогам предварительного расследования направлены в суд для рассмотрения по существу, а одно находится в производстве.

В одном из случаев поставка газа в жилое помещение осуществлялась в отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. Объективные меры, направленные на приостановление подачи газа либо заключение с абонентом соответствующего договора, ответственными должностными лицами приняты не были, что в итоге привело к отравлению угарным газом со смертельным исходом четырех человек.

На этом фоне по-прежнему неразрешенной проблемой в сфере экономики СКФО остается высокий уровень задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. По данным прокуратуры, он обусловлен злоупотреблениями со стороны хозяйствующих субъектов, бездействием предприятий ТЭК и ЖКХ по взысканию долгов с потребителей, а также ненадлежащей работой судебных приставов и недостаточным финансированием бюджетных организаций.

По выявленным фактам нарушений в этой сфере приняты меры прокурорского реагирования в республиках Дагестан, Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках и Ставропольском крае.

При этом весьма распространены случаи несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы, самовольного подключения к коммунальным сетям, сопряженные с безучетным потреблением энергоресурсов. Результатом проверок, проведенных на оснований решений межведомственной рабочей группы, созданной в прокуратуре Чеченской Республике, явилось привлечение в 2016 г. правоохранительными органами региона около 1,1 тыс. лиц к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.

Наконец, по-прежнему нерешенным остается вопрос, связанный с эксплуатацией бесхозяйных объектов ТЭК и ЖКХ. Например, прокуратурой Казбековского района Республики Дагестан в суд направлено 7 заявлений в интересах неопределенного круга лиц о возложении на администрации ряда сельских поселений обязанности поставить на баланс трансформаторные электроподстанции.