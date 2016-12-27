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Поиски разбившегося Ту-154: Доступ на пляжи Хосты и Адлера заблокирован

Общество
Полиция опасается, что на береговую линию попадут посторонние

Сочи, Краснодарский край, 27 Декабря 2016, 13:57 — REGNUM  Пляжи Сочи на сегодняшний день недоступны для просителей и туристов. Выходы на береговую линию в районе Хосты и Адлера заблокированы полицией. Меры по недопущению проникновения посторонних лиц на прибрежную территорию усилила местная администрация в связи с проведением поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 27 декабря, полиция совместно с работниками мэрии прочесывает берег в поисках обломком воздушного судна.

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Район крушения Ту-154 обследуют 4 обитаемых глубоководных аппарата

Поиски разбившегося самолёта Минобороны ведут 45 кораблей и 12 самолётов

В правоохранительных органах опасаются, что на берег, куда волной может вынести фрагменты потерпевшего крушение самолета Минобороны, попадут посторонние, пишет «Суть времени». Люди, по мнению спасателей, унесут с собой принадлежащие самолету части.

Как заверил мэр города Анатолий Пахомов, обо всех находках немедленно будут информировать следственные и правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в поисково-спасательной операции в зоне крушения самолета Минобороны РФ ТУ-154 в Сочи задействованы 12 самолетов, пять вертолетов. Акваторию моря обследуют также 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.

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Напомним, самолёт Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря. Он разбился в Черном море сразу после взлета из аэропорта Адлера. На борту находилось 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжается безостановочно.

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