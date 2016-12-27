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Вирус гипертрофированного гостеприимства

Общество
Власти Барселоны решили превратить свой город в один большой приют для беженцев, а заодно и в мировой центр ислама
Намаз
Jubair1985
Намаз

Владимир Добрынин , 27 Декабря 2016, 13:55 — REGNUM  

Европа, не научившаяся ничему на чужих ошибках продолжает с завидным упорством плодить свои. Об арабизации Франции не высказался уже только ленивый, об исламизации Германии — тоже. Процессы эти начались не сегодня, не вчера и не позавчера. Они длятся даже не годами — десятилетиями. Принося в Европу под маской «мультикультурализма» требование отказаться от своих столетиями почитаемых традиций и ценностей ради подчинения чуждым."Отказаться», впрочем — это слишком мягко сказано. Излишне толерантно и политкорректно. Европе предлагают просто предать все, что было в ней европейского и христианского.

Мазохизм становится в Старом Свете все более популярным увлечением. Постепенно переходящим в религию. Действующую, как наркотик — вызывающую привыкание и потребность во все бо́льших дозах. Гостеприимство и стремление помочь ближнему прогрессирует гипертрофированно, превращаясь в болезнь, в желание и удовольствие чувствовать себя подчиненным, порабощенным и угнетаемым. Ради обогрева пришельцев готовым превратить в костер свой собственный дом.

Инфекция гипертрофированного гостеприимства заразна и все шире распространяется в странах Евросоюза. Германия, Франция и Бельгия уже вкушают ее плоды в виде неподвластных, неподотчетных и неконтролируемых"мультикультурных» пришельцев, безнаказанно насилующих европейских женщин и плюющих «с высокой Эйфелевой башни на головы несчастных парижан», а вместе сними и на христианские ценности.

Рисование мелками на асфальте, показательные шествия политиков по улицам и произносимые на телекамеру примирительные (на самом деле — самоуничижительные) призывы «ребята, давайте жить дружно», обращенные к гостям, все больше ощущающим себя хозяевами, так называемых беженцев не вразумляют. Они — неприкасаемые и хорошо знают об этом.

Вирус гипертрофированного гостеприимства заразен, всепроникающ и не поддается лечению уговорами и расчетами на понимание гостями норм жизни хозяев. Он распространяется, не признавая границ. А если вспомнить, что между странами Евросоюза они существуют только номинально, то удивляться тому как быстро он перекидывается с одного государства на другое удивляться уже нет причин.

Не так давно признаки этого заболевания обнаружены в Барселоне.

Мэра каталонской столицы Аду Колау к профессиональным политикам отнести можно с большой натяжкой — дама сделала себе имя и положение, однажды засветившись в акции «Пострадавших от ипотеки» — движения в защиту прав выселяемых банками неплательщиков ипотек. Организации, возникшей стихийно, но стараниями Ады и нескольких ее сподвижников, впоследствии оформленной по всем правилам. Через несколько лет Колау, сумевшая влиться в Barcelona en Comú, филиал испанской популистской партии Podemos, была избрана мэром. И занялась наведением «общечеловеческих порядков». Долго распространяться об ее идеях нет смысла. Оснований длительно описывать успехи нет. По причине отсутствия последних. Но на одной кампании все же следует остановиться.

Кампании превращения Барселоны в город-приют для беженцев. Реализация этой задумки нынешней руководительнице удается лучше всего.

В июле нынешнего года в одном из приморских кварталов столицы Каталонии — Барселонета — торжественно открыли «счетчик совести». Естественно, не просто так, а «для привлечения внимания общественности к проблеме людей, бегущих в Испанию от войны в Сирии и вооруженных конфликтов в Африке». Счетчик будет регистрировать количество несчастных, погибших при пересечении Средиземного моря в поисках лучшей жизни в Европе. И служить немым укором всем, кто ужасов житья «там» на себе не ощущал. В дополнение к данному аппарату. в ходе церемонии с пространным названием «Отдадим дань памяти искавшим приют в Европе и погибшим в Средиземном море», открыли еще и мемориал «Мы есть и будем городом — убежищем» (Memorial Somos y seremos ciudad refugio).

Ближневосточные нелегалы сюда еще валом не повалили — далековато, по сравнению с Германией и Францией, да и социалка в Испании сильно уступает той, что предоставляется в двух ведущих экономиках Европы.

Но бегущие из Африки «фишку просекли» — береговые службы Барселоны чуть не ежедневно спасают нелегалов, десятками плывущих через Средиземное море.

Администрация города реализует план действий с целью подготовки Барселоны для размещения иммигрантов, предоставления им необходимых услуг и обеспечения прав беженцев. На это дело из городского бюджета выделяется 10,5 миллиона евро. Не последних, естественно. Ради гостеприимства выложат, сколько надо. Про своих выселенных, «пострадавших от ипотеки», безработных благополучно забыв. Гостеприимство превыше всего. О его последствиях думать никому не хочется. Опыт восьмисотлетнего пребывания Испании под маврами вспоминать — неполиткорректно.

И, скорее всего, именно поэтому Колау реанимировала в рамках этой же программы чрезмерного гостеприимства заблокированную два года назад тему строительства в Барселоне мечети. Самой крупной в Европе и третьей по величине в мире. Это должно стать «высоким символическим проектом» и «наглядно продемонстрировать религиозный плюрализм» каталонской столицы.

Заявления некоторых политиков, что «госпоже Колау ничего неизвестно о том, что исламизм не имеет никаких намерений интегрироваться в наше общество», в низах слышатся, но верхами не слушаются. Ибо «только путем постройки мечети можно покончить с исламофобией».

«Счетчик совести» начнет функционировать в 00.00 1 января 2017 года. «Стартует он с очень высокой цифры, — пишет La Vanguardia. — По информации, представленной Верховным комиссаром ООН, начиная с 2014 года, свою смерть в плавании за лучшей жизнью нашли более 10.000 беженцев». По данным другой испанской газеты — El Mundo — число погибших в Средиземном море нелегалов в 2016 году уже превысило пять тысяч.

Видимо, все они, по мысли барселонской мэрши-популистки, должны были пополнить население столицы Каталонии.

Свежий опыт Германии и Франции ничему Испанию не учит. Топтаться по граблям, похоже, входит в моду в еще одной стране ЕС.

regnum author Владимир Добрынин
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