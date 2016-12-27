Вторник, 27 Декабря 2016 года
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Опрос: девять из десяти китайцев живут в постоянном стрессе

Общество
В опросе приняли участие более 2 тыс. граждан КНР из 10 провинций
Неспокойное состояние
Цитата из к/ф «Герой». Реж. Чжан Имоу. 2002. КНР — Гонконг
Неспокойное состояние

Пекин, 27 Декабря 2016, 13:39 — REGNUM  Социологический опрос, проведенный по заказу китайского издания China Youth Daily, продемонстрировал, что абсолютное большинство граждан КНР живут в состоянии постоянного стресса и тревоги.

86% респондентов сообщили, что они не чувствуют себя спокойными и счастливыми. 62,9% из них связали состояние стресса с постоянной нехваткой денег. Вторым по «популярности» источником стресса стало давление на работе, его регулярно испытывают около 51% от общего числа всех опрошенных, пишет «Наньцзао жибао».

На межличностные отношения «пожаловались» 32,3% респондентов, на отсутствие личностного развития — 31,8%. Учеба стала источником стресса и тревоги для 19,6% опрошенных.

«Люди обычно чувствуют себя более тревожно в конце каждого года. Главной причиной этого процесса является чувство неопределенности, которое большинство людей переживает очень сложно», — прокомментировал результаты опроса профессор психологии Фуданьского университета У Гохун.

В качестве основных способов избавиться от стресса респонденты назвали чтение (55,8%), занятия спортом (44,6%) и совершение покупок (41,1%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайцы остаются одними из самых оптимистичных народов. Более 88% опрошенных граждан КНР считают, что следующие поколения будут жить лучше.

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Социологические опросы
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