Глава Красноярска провел «прямую линию» с горожанами

Красноярск, , 13:27 — REGNUM Глава города Эдхам Акбулатов совместно с красноярцами в рамках «прямой» телефонной линии подвел итоги уходящего года, обозначил задачи на предстоящий 2017 год. Диалог с жителями состоялся в редакции газеты «Городские новости». Красноярцы в течение часа задавали мэру вопросы, касающиеся всех сфер жизни города.

В 2017 году начнется строительство дороги между 3-м и 5-м микрорайонами в «Солнечном».

В рамках «прямой» телефонной линии большое количество вопросов, касающихся строительства дорог, обустройства общественных пространств, содержания междворовых проездов поступило от жителей микрорайона «Солнечный». Эдхам Акбулатов отметил, что в 2017 году в микрорайоне начнется строительство дороги между 3-м и 5-м микрорайонами. Также в предстоящем году будут начаты работы по обустройству скверов: «Микрорайону «Солнечный», безусловно, не хватает зеленых, многофункциональных общественных пространств. В предстоящем году запланировано строительство скверов, которые позволят жителям микрорайона интересно проводить время, гулять с детьми, заниматься спортом».

В Красноярске будут построены новые школы.

Анастасия, проживающая в микрорайоне «Северный», рассказала, что ее ребенок ходит в школу № 143. Но учреждение очень перегружено, в параллелях по 8−9 классов. Жительница спросила, появятся ли новые школы в ее микрорайоне?

«Ваш микрорайон практически застроен, но по соседству есть площадки, где можно построить школу. В частности, в жилом массиве «Иннокентьевский». И здесь в этом году мы начали строительство школы, которая позволит разгрузить образовательные учреждения микрорайона. Вновь построенная школа станет самой крупной в городе, она рассчитана на 1280 мест. В дальнейшем мы планируем построить еще несколько таких типовых школ в различных районах города в рамках федеральной программы», — ответил Глава Красноярска.

В 2017 году программа ремонта дворовых территорий в четыре раза превысит количество отремонтированных дворов в 2016 году.

Красноярка, проживающая в доме 399 по улице Семафорная, спросила у Эдхама Акбулатова о возможности принять участие в программе по ремонту асфальта во дворе: «Своими силами мы благоустроили детскую площадку, каждую весну высаживаем цветы на клумбах. Но денег на ремонт асфальта у нас нет. А хочется привести в порядок весь двор. Что нам нужно сделать, чтобы за счет муниципальных средств отремонтировать проезды во дворе?»

Мэр ответил, что в 2017 году Красноярск рассчитывает принять участие в федеральной программе, которая направлена на благоустройство городских территорий, в том числе, дворов: «Сейчас нам вместе нужно решить, как определить дворы, которые будут ремонтироваться в рамках федеральной программы. Я буду настаивать на том, чтобы поддержка была оказана жителям, которые сами активно участвуют в благоустройстве придомовой территории. В январе муниципалитет даст старт конкурсу, по его результатам планируется выбрать порядка 200 дворовых территорий, которые будут отремонтированы».

Комплексный ремонт дорог направлен на улучшение пропускной способности магистралей, изменение облика городских улиц.

На «прямую» телефонную линию дозвонилась красноярка Людмила, ее вопрос касался решения заторовых ситуаций в часы пик на улицах, ведущих к центру Красноярска: «На дорогах стало свободнее, но на подступах к центру, к примеру, на Красной площади, на улицах Копылова, Аэровокзальная, Высотная … такие заторы в часы пик! Как решить этот вопрос, можно ли вообще что-то сделать?»

Эдхам Акбулатов отметил, что в центре города, начиная с 2015 года, реализован комплекс мероприятий: запрет на парковку, введение выделенных полос: «Эти меры, прежде всего, направлены на регулирование движения общественного транспорта. Но, безусловно, вопрос, который Вы задаете, Людмила, очень серьезный. Для его решения мы продолжим внедрять выделенные полосы, вести мониторинг, «расшивать» узкие места благодаря внедряемой системе управления дорожным комплексом города на базе центра мониторинга. В следующем году будет проведена большая работа по капитальному ремонту городских магистралей, которая включит в себя, в том числе, реконструкцию примыканий к основным магистралям Красноярска, ведущим в центр города. Также масштабный ремонт дорог, на который будет выделено более 1 млдр рублей из вышестоящих бюджетов, предполагает не только замену полотна, расширение магистрали, но и обустройство освещения, благоустройство пешеходных зон. В одночасье этого не сделать — это масштабная работа, опыт которой уже имеется. Принцип комплексного ремонта применялся при реконструкции улиц Тотмина и Высотная, Молокова, проспекта Свободный. Но я сразу отмечу, что всем красноярцам надо быть готовыми к тому, что в момент проведения ремонтных работ дорожная ситуация в городе может усугубиться, но нужно «переболеть этой болезнью», понимая, что ремонт дорог — это временные неудобства».

Развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности.

В рамках «прямой» телефонной линии прозвучал вопрос, касающийся обустройства хоккейной коробки во дворе дома. Отвечая, Глава Красноярска подчеркнул, что в 2016 году в Красноярске была продолжена работа по формированию спортивной инфраструктуры по месту жительства. Выполнены работы по устройству освещения многофункциональных площадок по пяти адресам. Капитально отремонтировано нежилое помещение по адресу: ул. Мичурина, 8, где располагается физкультурно-оздоровительный клуб «Авангард» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многофункциональные спортивные площадки появились в микрорайоне «Верхняя Базаиха» и на территории детского дома № 1, из воспитанников которого состоит футбольная команда «Тотем». Данные площадки появились благодаря известному меценату, Почетному гражданину Красноярска Хазрету Совмену, который в очередной раз сделал такой важный подарок для города. В предстоящем году работа по созданию спортивной инфраструктуры будет продолжена.

Городская электричка — удобный вид общественного транспорта, который требует развития.

«Я живу в Советском районе. Езжу на электричке в центр города до работы. Мне очень удобно: одна на шести сиденьях, как говорится, без толкотни, без пробок. Но хотела бы узнать, можно ли добраться на правый берег через мост «777». Слышала, что должно появиться железнодорожное кольцо?» — спросила мэра красноярка Ирина.

Эдхам Акбулатов ответил, что железнодорожное кольцо существует, но сейчас есть вопросы обустройства пунктов посадки-высадки пассажиров. Работа в этом направлении ведется совместно с руководителями управления Красноярской железной дороги: «Я вижу большие перспективы в этом виде транспорта. Человеку важно попасть из пункта «а» в пункт «б» за короткое время. И городская электричка — это хороший проект, его надо поддерживать. Сегодня регулярность движения такова, что надо подгадывать, как идет электричка. Считаю, что в дальнейшем нам предстоит не только оборудовать пункты посадки и высадки пассажиров, но и скорректировать график движения, к примеру, интервал в час пик должен составлять 10 минут. Это будет удобно пассажирам, и многие будут пользоваться городской электричкой, чтобы добраться до работы и вернуться домой».