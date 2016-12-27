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«Это ад»: в Москве не станет больше маршруток

Общество
«Крайними» окажутся частные перевозчики?
Московские маршрутки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московские маршрутки

Москва, 27 Декабря 2016, 13:36 — REGNUM  10%-ный лимит на увеличение количества транспортных средств на маршрутах почти исчерпан, в связи с чем москвичи могут не рассчитывать на то, что маршруток станет больше, заявил 27 декабря на пресс-конференции «Реформа наземного транспорта: итоги 2016 года» руководитель ГКУ «Организатор транспортного пространства» Сергей Дьяков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чиновник добавил, что с запуском новых станций метро, а также благодаря дальнейшей работе по корректировке маршрутов транспортная доступность будет улучшаться.

«К сожалению, транспортную работу по условиям контракта можно изменить только на 10%. Фактически по всем обращениям, где это было критично, мероприятия проведены и сделаны», — подчеркнул Дьяков

Что же касается достижений, то чиновник обратил внимание на то, что в 2016 году новыми коммерческими маршрутами смогли воспользоваться более 130 млн пассажиров, среди которых 50 млн — люди с правом льготного проезда.

Также стоит отметить нацеленность транспортных властей на учет мнений пассажиров. Так, по просьбам граждан было изменено расписание на 33 маршрутах частных перевозчиков. Работу каждого маршрута контролирует штаб из представителей городских ведомств и представителей компаний-перевозчиков. Именно участники штаба, по запросам пассажиров, рассматривают возможность для изменения трасс маршрутов и интервалов движения.

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Рассказал представитель Дептранса и о планах на 2017 год. По его словам, основными направлениями работы станет развитие маршрутной сети в Зеленоградском административном округе и ТиНАО. И поскольку между Зеленоградом и Москвой хорошо развиты все виды наземного сообщения, то основное внимание городские власти уделят развитию пассажирского транспорта в ТиНАО.

«Приоритет 2017 года — это Новая Москва. Сейчас заканчиваются конкурсы, маршруты разработаны. После того как мы разыграем конкурсы, в течении полугода их победители выйдут на маршруты», — заключил руководитель ГКУ «Организатор транспортного пространства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа наземного транспорта пока не принесла обещанных московскими властями улучшений. Количество маршрутов не увеличилось, частники не вывели на улицы города сопоставимое с «дореформенным» количество единиц транспорта. Следовательно, никуда не исчезли толкучка на остановках и в самом транспорте, а также длительные ожидания своих маршрутов. Подводя итоги, стоит отметить, что для москвичей город так и не стал настолько ближе, как им это обещали с высоких трибун.

Подробности читайте здесь: В Москве потеснили старые маршрутки: ждать ли нелегалов?

Читайте ранее в этом сюжете: Растерянность, толкучка и ожидание: к чему привела замена маршруток Москвы

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Автотранспортные проблемы Москвы
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