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В Ярославской области обращения граждан будет принимать «Добрыня»

Общество
Ярославцы смогут влиять на работу региональной власти с помощью нового интернет-ресурса
Табличка «Приём граждан»
Иллюстрация: Youtube.com
Табличка «Приём граждан»

Ярославль, 27 Декабря 2016, 13:16 — REGNUM  В Ярославской области будет создан новый интернет-ресурс, на котором жители региона смогут высказывать свои предложения, инициативы, выступать с обращениями и жалобами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, портал создается с целью вовлечения активных граждан в управление регионом.

Такое поручение дал правительству врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов — чтобы власть имела возможность аккумулировать разрозненные сообщения и преобразовывать гражданскую активность в решение конкретных злободневных проблем.

«Многие жители Ярославской области имеют свой взгляд на то, что необходимо предпринять, чтобы регион стал более комфортным. Задача органов власти — эффективно использовать эти инициативы. Сегодня они активно обсуждаются на форумах, в соцсетях. Уверен, что новый портал, предварительное название которого — «Добрыня», позволит направить созидательную энергию жителей региона в нужное русло. Контролируя состояние дорог, уличного освещения, уборки территорий и многие другие вопросы и сообщая через новый портал об имеющихся проблемах, граждане помогут органам власти повысить качество жизни в регионе», — пояснил руководитель департамента информатизации и связи Михаил Городилов.

Он также отметил, что число обращений граждан в органы власти ежегодно растет. Так, за 2016 год принято более 8 тысяч, из них почти 6 тысяч поступили по электронной почте. При этом сообщества жителей Ярославской области ВКонтакте объединяют более 100 тысяч человек, а региональный форум Ярпортал — 136 тысяч. Граждане активно обсуждают вопросы благоустройства городов и поселков, сохранения их исторического облика, создания современной среды для жизни.

При этом, по словам Михаила Городилова, портал «Добрыня» будет создаваться также в тесном взаимодействии с ярославцами. Выбор логотипа системы, утверждение названия, разработка слогана, дизайна интерфейса интернет-площадки будет происходить с учетом мнения жителей региона.

Скорее всего, портал «Добрыня» будет создан по образу и подобию интернет-проекта «Добродел», который был реализован по заказу правительства Московской области. Основной акцент в нём сделан на систематизирование работы с обращениями граждан.

Стоит отметить, что в Ярославской области в 2013 году был запущен проект «Народное правительство», целью которого являются формирование экспертных групп граждан для общественного обсуждения инициатив органов власти и сбор предложений в программы развития региона.

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