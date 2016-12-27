Полицейский в Ленобласти подозревается во взятке с дома престарелых

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:03 — REGNUM Сотрудники СКР и ФСБ выявили факт получения полицейским взятки за невыполнение возложенных на него обязанностей по проверке частного дома престарелых. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 27 декабря, в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

По версии следствия, 26 декабря участковый уполномоченный 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти, в своем служебном кабинете получил от мужчины взятку в размере 20 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 29 октября 2016 года 33-летний участковый, проверяя частный дом престарелых в поселке Токсово, выявил нарушения миграционного законодательства, однако законных мер по их пресечению не предпринял.

Вместо этого он потребовал от проверяемых ежемесячное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, пояснили в региональной полиции.

«10 декабря текущего года в поселке Лесколово Всеволожского района сотрудник полиции получил денежные средства. При получении еще 20 тысяч рублей 26 декабря сотрудник полиции был задержан», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, с вымогательством). За это преступление может быть назначено до 12 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в областном управлении СКР.

В свою очередь, в региональном ГУ МВД России сообщили, что проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. «В случае установления вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства», — отметили в пресс-службе полицейского Главка.

Добавим, что это уже второй за последние дни случай задержания сотрудников полиции во Всеволожском районе Ленобласти по подозрению во взятках.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в городе Сертолово 30-летний оперуполномоченный группы уголовного розыска 88 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району получил от гражданина взятку деньгами, а также документы на автомобиль стоимостью 250 тысяч рублей. Подозреваемый задержан на месте получения денег и документов. Взятка, по версии следствия, вымогалась за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

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