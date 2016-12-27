Лужков выписался из Боткинской больницы в Москве

Новогодние праздники Лужков проведет, как и планировал, — в кругу родных и близких

Москва, , 12:50 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выписан из Боткинской больницы, он чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе Лужкова.

В общей сложности Лужков провел в больнице два дня после того, как его госпитализировали по причине плохого самочувствия из здания библиотеки МГУ.

По словам представителей бывшего градоначальника, новогодние праздники Лужков проведет, как и планировал, — в кругу родных и близких.

Напомним, 80-летнему Лужкову стало плохо в Фундаментальной библиотеке МГУ, где он участвовал в мероприятии. Ему потребовалась госпитализация. Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год.