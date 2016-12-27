Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий

Вильнюс, , 12:49 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе произошла настоящая экологическая катастрофа. Из-за разрыва канализационной системы в реку Нерис (в Белоруссии называется Вилия) попало порядка 20 тыс. кубометров нечистот, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 декабря.

Министр защиты окружающей среды Кястутис Навицкас сегодня признал, что во время устранения аварии, произошедшей 23 декабря, которую удалось взять под контроль только спустя двое суток, на водопроводе все вильнюсские службы работали «очень хорошо», а предварительный масштаб загрязнения реки Нерис выяснится на этой неделе. По словам министра, это крупнейшая экологическая авария в Литве за последние годы, но природные условия были благоприятными для сокращения загрязнения — уровень воды в реке Нерис был повышенным, погода была прохладной. «Наибольшее беспокойство вызывает популяция лосося и тайменя», — сказал сегодня в эфире радиостанции Žinių radijаs Навицкас. По словам министра, результаты химических исследований воды в реке Нерис выяснятся уже сегодня, а данные о количестве кислорода в реке планируется получить к концу недели.

Сегодня в Министерстве защиты окружающей среды соберется специальная рабочая группа, чтобы оценить нанесенный ущерб. Министр также утверждал, что если остановить поставку воды для жителей, была бы сохранена окружающая среда, однако это понесло бы за собой отрицательные последствия для жителей.

Отметим, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 23 декабря, когда произошел разрыв, принял решение выбрасывать нечистоты в реку, а не перекрывать водоснабжение жителям столицы Литвы. По мнению некоторых специалистов, это было ошибочное решение — аварию можно было ликвидировать без ущерба экологии, но мэр решил не оставлять горожан на католическое Рождество без воды, заботясь в первую очередь о своих рейтингах. «В этой ситуации все службы сработали идеально или очень хорошо, потому что если говорить о результате, который я видел утром, он дает надежду», — говорит Навицкас.

Авария в Вильнюсе на улице Упес произошла в пятницу, 23 декабря, после обеда, когда после обвала земли был поврежден магистральный водопровод. По этому водопроводу стекали жидкие отходы из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй, Йерузале — это половина всего Вильнюса. Авария была ликвидирована в ночь на 25 декабря, до того времени частично очищенные отходы стекали в Нерис. По предварительным подсчетам, в реку могло попасть около 20 тыс. куб. м. жидких отходов.