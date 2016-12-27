Ярославское правительство решает проблему застройки Петропавловского парка

Ярославль, , 12:48 — REGNUM Пересчитать деревья и проверить есть ли основания для застройки Петровавловского парка, — такие решения приняли по результатам совещания в Правительстве Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель общественного движения в защиту Петропавловского парка Елена Богданова.

«После письменного обращения жителей Ярославля в защиту парка меня, а также представителей мэрии Ярославля и фирмы застройщика «Гилси» пригласили к заместителю председателя областного правительства Роману Колесову. Всего было около 20 человек. Я донесла позицию людей, выступающих за сохранение парка и против застройки. При этом общий настрой, как у меня создалось впечатление, был на стороне застройщика. Хотя мэрия сообщила, что все же оспорила недавнее решение Арбитражного суда о том, что муниципалитет утратил права на поле и стадион на территории парка», — рассказала Елена Богданова.

На совещании выступила и директор фирмы «Гилси» Татьяна Лещева и рассказывала об усилиях по очистке Петропавловских прудов.

«Но там уже между третьим и 4-м прудом вода не переливается, все затопило, нарушена вся гидросистема. Представитель фирмы-застройщика говорила, что она с удовольствием бы начала строительство, но мэрия не позволила изменить генплан города по переводу части территории парка в зону жилой застройки, той части, где раньше были здания. Но у нас есть вопросы, в том числе как вообще в 2008 году парк исключили из перечня особо охраняемых объектов, как передали землю в аренду частной фирме», — пояснила Елена Богданова.

По ее словам, в протокол совещания было решено занести поручения пересчитать количество деревьев в парке, проверить основания перехода земли парка в собственность РФ, что позволило Росимуществу передать эти земли в аренду компании «Гилси». А также высказана просьба департаменту по охране объектов культурного наследия проверить, допустимо ли строительство в парке по проекту компании-застройщика.