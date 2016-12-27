Семье ростовчанина, погибшего при крушении Ту-154, выплатят 1 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM

Семье солиста хора Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Владимира Халимона, находившегося на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Чёрного моря, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Об этом 27 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

«Это невосполнимая утрата и тяжелое горе для всей семьи. Разделяю вашу боль и скорблю вместе с вами», — сказано в телеграмме Василия Голубева.

Напомним, накануне, в день общенационального траура в России, в Ростове-на-Дону вспоминали студентов консерватории имени Сергея Рахманинова, оказавшимися на борту самолёта, потерпевшего крушение в Сочи. Курс на Сирию держали, в том числе, выпускник 2016 года Владимир Халимон и студент первого курса Дмитрий Бесчастнов. В донской столице молодёжь почтила память жертв авиакатастрофы минутой молчания и исполнением патриотической песни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лайнер Минобороны РФ потерпел крушение в районе Сочи утром 25 декабря. Самолет пропал с радаров через пару минут после взлета с аэродрома Адлера, где прошла дозаправка Ту-154. На борту находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ, а также Доктор Лиза — Елизавета Глинка. Все они считаются погибшими. В районе авиакатастрофы уже обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших. Их отправляют в Москву, где будет произведена генетическая экспертиза.

В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолетов, пять вертолетов, также акваторию моря обследуют 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.

Найден основной бортовой самописец Ту-154. Его расшифровкой займутся специалисты Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах, куда «черный ящик» направят в ближайшее время.

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