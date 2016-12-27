Законопроект о защите прав детей при продаже жилья внесен в Госдуму

Авторы отметили отсутствие требования о согласии обоих родителей на снятие ребенка с регистрационного учета при раздельном проживании

Москва, , 12:43 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав детей при продаже жилья, внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Предполагается, что снятие с регистрационного учета по месту жительства ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, производится только после его регистрации по новому месту жительства.

Авторы обратили внимание на то, что правила регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны не содержат норм, требующих обязательного представления документов, которые подтверждали бы факт регистрации несовершеннолетнего ребенка по новому месту жительства, при решении вопроса о снятии его с регистрационного учета по прежнему месту жительства.

Также отсутствуют нормы, предусматривающие необходимость получения согласия обоих родителей на снятие ребенка с регистрационного учета при раздельном проживании. Норма о необходимости получения согласия органа опеки и попечительства при продаже жилого помещения, предусмотренная пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса, также распространяется не на всех несовершеннолетних, а только на детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения, о чем известно органу опеки и попечительства.

«Следовательно, в настоящее время существует реальная возможность для снятия с регистрационного учета несовершеннолетних детей, не подпадающих под указанную категорию лиц, без предоставления им нового жилого помещения», — указали депутаты.