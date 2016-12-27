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Кризисный металлургический завод Южного Урала проведет оптимизацию кадров

Общество
Предстоящее сокращение на ПАО «Уральская кузница» коснется служащих, руководителей и пенсионеров

Челябинск, 27 Декабря 2016, 12:38 — REGNUM  На металлургическом предприятии «Уральская кузница», расположенном в городе Чебаркуле Челябинской области, в начале 2017 года запланировано сокращение персонала, которое коснется служащих, руководителей и пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Персонал на предприятии «Уральская кузница» будет сокращен в феврале-марте 2017 года. В планах высвобождение до 70 служащих и руководителей. При этом на текущий момент уже 323 сотрудника, оставаясь в штате предприятия, временно трудоустроены на другую работу.

Рабочих, по уверению правительства Челябинской области, оптимизация не затронет. Будут ли сокращены рабочие-пенсионеры, в пресс-службе ПАО «ЧМК» пояснить сразу отказались и попросили официальный письменный запрос.

Как пояснил начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, «Уральская кузница» стала участником госпрограммы, призванной снизить напряженность на рынке труда Челябинской области. Власти Челябинской области рассчитывают за счет программы «стабилизировать ситуацию и смягчить социальную напряженность на региональном рынке труда».

По словам Владислава Смирнова, мероприятия направлены на сохранение рабочих мест и на сохранение кадров в организациях области, а также на создание условий по сдерживанию роста численности безработных.

Напомним, согласно утвержденной государственной программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Челябинской области в 2016 году», выделено финансирование в размере 130 млн рублей, из которых 91 млн рублей выделено из федерального бюджета, а 39 млн рублей из областного.

Финансовые средства были направлены 11 промпредприятиям региона для компенсации расходов на переобучение работников, находящихся под риском увольнения, и на компенсацию расходов предприятий, которые обеспечивают временную занятость своих работников. Часть средств из этих средств выделена на трудоустройство инвалидов. За 2016 год в рамках госпрограммы временное трудоустройство получили 1225 работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, 617 обучились новым профессиям.

Отметим, ведущие предприятия Челябинской области находятся в кризисном положении. При этом, как считают эксперты, если лидеры в кризисе, то положение других участников экономической деятельности, а также общего социально-экономического положения региона не может быть безмятежным.

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