Накопительные пенсии «заморожены» на три года

Москва, , 00:15 — REGNUM Мораторий на формирование обязательных пенсионных накоплений продлевается с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года включительно, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Закон устанавливает обязанность ПФР в 2017—2019 годах учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Это означает, что накопительная часть пенсий у граждан в эти годы формироваться не будет.

Эта мера уже была реализована в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014—2016 годах.

Документ позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР на 407,7 млрд рублей в 2017 году, на 455,3 млрд рублей в 2018 году и на 502,1 млрд рублей в 2019 году. Бюджет Пенсионного фонда на 2017−2019 года сверстан исходя из того, что весь размер тарифа будет направлен на финансирование страховой пенсии.

Заморозка накопительных взносов коснется около 30 млн человек, которые направили свои накопления в НПФ, подсчитали в Минфине.

В настоящее время в Минфине и ЦБ готовится проект пенсионной реформы, которая предполагает отмену обязательной накопительной части пенсии и перевод накопительных отчислений на добровольную основу. Предполагается, что новая пенсионная реформа будет принята до окончания 2019 года, таким образом продление заморозки накопительной части пенсии может оказаться последним.