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Яндекс объяснил пропажу российских регионов

Общество
Причиной стала нехватка новостей
Ноутбук
Unsplash
Ноутбук

Элиста, 27 Декабря 2016, 12:26 — REGNUM  Отсутствие сразу нескольких региональных рубрик в разделе «Новости» на yandex.ru в пресс-службе компании объяснили небольшим количеством контента, а также началом тестирования новых условий работы агрегатора.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 27 декабря, в списке регионов на Яндекс. Новости пользователи не досчитались сразу нескольких субъектов Федерации. В частности, из перечня исчезла Республика Калмыкия, нет республик Карачаево-Черкесия и Тува, Чукотского и Ненецкого автономных округов.

Представитель пресс-службы «Яндекс» Ася Мелкумова пояснила ИА REGNUM, что рубрика зависит от количества контента. «Если партнёры Яндекс. Новостей не передают 15 и более сюжетов в день, то региональный выпуск не может быть сформирован. Если количество индексируемого контента региональных СМИ увеличится, выпуск может вернуться».

Кроме того, пояснила представитель пресс-службы, с 26 декабря Яндекс. Новости начали тестировать новые условия работы.

«Они вводятся в связи с законом о новостных агрегаторах, который вступает в силу 1 января 2017 года. Во время тестирования в некоторых разделах новостного агрегатора будет приостановлен показ материалов партнёров, которые не подписали новое соглашение об информационном сотрудничестве. Информация всех партнёров продолжит появляться в результатах поиска Яндекс. Новостей по релевантным запросам. Как только партнёр подпишет новое соглашение об информационном сотрудничестве и пришлёт сервису копии необходимых документов, он сможет продолжить работу с Яндекс. Новостями в прежнем режиме. Это правило будет действовать и до, и после вступления закона в силу», — сообщила представитель пресс-службы.

Читайте ранее в этом сюжете: Яндекс «потерял» регионы России

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