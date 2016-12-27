Нацистские флаги появились в школе Тайваня: директор подал в отставку

Тайбэй, , 12:26 — REGNUM Директор средней школы, расположенной в северной части Тайваня, подал в отставку после того, как ученики школы организовали костюмированное представление с использованием нацистской формы, сообщает 27 декабря Associated Press.

Директор средней школы в городе Синьчжу Ченг Сяо Мин извинился за спектакль, организованный его учениками в актовом зале школы, и подал в отставку. Мероприятие прошло 23 декабря. В социальных сетях появились фотографии, на которых ученики позировали в нацистской форме на фоне картонного танка и флагов со свастикой.

Мероприятие привлекло внимание общественности. Представительство Израиля в Тайбэе, столице Тайваня, осудило школьную постановку, назвав ее «прискорбной и шокирующей».

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