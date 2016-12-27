Муниципальный чиновник в Ленобласти оплатил собственные штрафы из бюджета

«Цена вопроса» составляла всего шесть тысяч рублей

Подпорожье, Ленинградская область, , 12:23 — REGNUM Глава администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение» Подпорожского района Ленинградской области, по версии следствия, приказал оплатить наложенные на него штрафы из средств бюджета муниципалитета ‑ и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили сегодня, 27 декабря, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, 37-летний муниципальный чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

Установлено, что в 2015 году на основании решения прокурора глава администрации был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления закупок для муниципальных нужд. Чиновника тогда оштрафовали на 6000 рублей.

По версии следствия, подозреваемый дал указание оплатить штрафы, наложенные на него лично, за счет средств муниципального образования. Это указание было исполнено бухгалтерией муниципалитета, которая перевела денежные средства Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области в счет оплаты штрафов, наложенных на подозреваемого.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Согласно данным официального сайта МО «Вознесенское городское поселение», главой администрации муниципального образования является Давыдов Денис Анатольевич.