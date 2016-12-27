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Арестованные в Самаре ценные иконы передали епархии

Общество
Историческую ценность и музейное значение арестованных реликвий подтвердила экспертиза

Самара, 27 Декабря 2016, 12:01 — REGNUM  Самарской епархии переданы 16 старинных икон и металлический православный крест с распятием. 5 икон являются предметами культурного назначения и не представляют исторической ценности, 11 икон и православный старообрядческий крест представляют историческую ценность, из которых 1 икона имеет также музейное значение, сообщает ИА REGNUM.

26 декабря в Самарской духовной семинарии состоялась торжественное мероприятие по передаче сотрудниками регионального УФССП икон Минкульту РФ в Приволжском федеральном округе, а ведомство в свою очередь преподнесло реликвии Самарской епархии.

И.о. руководителя УФССП России по Самарской области — главного судебного пристава Лилия Добрынина отметила, что такое исполнительное производство на ее практике — впервые.

Теперь иконы «Святой Евангилист Иоаннь», «Воскресенье Христово», «Пресвятая богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья матерь», «Минея октябрьская», «Житие Христово», четырехчастная икона, состоящая из «Божьей Матери Неополимой купины», «Святого Ильи с предстоящими», «Божьей Матери Феодоровской» и «Святого архангела Михаила», а также складень трехстворчатый старообрядческий «Житие Хритово», створка от складня четырехстворчатого старообрядческого и православный старообрядческий крест станут достоянием церкви. Подлинные, изготовленные в период середины IXX — начала XX века смогут послужить народу, отметила Лилия Добрынина.

Как сообщила пресс-служба УФССП региона, в отделе судебных приставов Железнодорожного района Самары на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина К., осужденного приговором Промышленного районного суда Самары по ст. 162 ч. 2 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По вышеназванному исполнительному производству документ содержит требование об обращении в доход государства 16 старинных икон и металлического православного креста с распятием.

В соответствии с п. б, ч. 2 Положения «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства», утвержденного постановлением правительства РФ от 29.05.2003 имущество, представляющее культурную ценность, включая движимое имущество религиозного назначения, передается Министерству культуры РФ.

Экспертом Управления Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу, экспертом по предметам декоративно-прикладного искусства была проведена экспертиза данных икон, о чем составлено соответствующее заключение, согласно которому все представленные иконы являются подлинными и изготовленными в период IXX — начала XX века.

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