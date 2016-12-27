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В Ярославской области вырос объем оказания высокотехнологичной медпомощи

Общество
На сложные операции ярославцам потратили более миллиарда рублей
Томограф
Иллюстрация: Wikimedia.org
Томограф

Ярославль, 27 Декабря 2016, 11:58 — REGNUM  Около 7,5 тысяч жителей Ярославской области получили в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, это почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Еще около двух тысяч ярославцев получают современную медицинскую помощь в федеральных клиниках. При этом наиболее востребованы направления сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, онкологии и гематологии.

В Ярославской же области высокотехнологичную медпомощь сегодня оказывают 10 медицинских организаций. Она предоставляется по 19 профилям и более 80 видам.

В текущем году объем финансирования на эти цели составил 1 миллиард 51 миллион 558 тысяч рублей. Это средства субсидий, предоставленных из федерального и областного бюджетов, а также средства обязательного медицинского страхования. В 2017 году объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств областного бюджета планируется увеличить ещё на 6,5%, уточнили в правительстве Ярославской области.

«Обеспечение населения качественными медицинскими услугами, оказание амбулаторно-клинической помощи — ключевые задачи для правительства Ярославской области. Не случайно, основная доля расходов бюджета 2017 года ориентирована именно на социальную политику, образование и здравоохранение», — подчеркнул врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Председатель комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова говорит, что высокотехнологичная медпомощь в регионе находится на очень достойном уровне, и самое главное, чтобы люди могли получить ее вовремя.

«Наши врачи сейчас делают такие операции, о которых мы раньше и помыслить не могли! И квот было выделено больше, что позволило людям не ждать месяцами и годами необходимой помощи. Кроме того, нам удалось многих людей направить в федеральные центры — а ведь раньше туда было не пробиться. Но сейчас важно решать и проблемы первичного уровня медпомощи. Сейчас составляются дорожные карты по медучреждениям, чтобы понять существующие проблемы. Сделали мы электронную очередь — но бабушкам ею пользоваться проблематично, кроме того, что толку выдавать явки на прием, если нет врачей. Сейчас очень надеемся на выпуск Медакадемии — в Ростов, например, едут 7 терапевтов, в Рыбинск пока 4. Очень большую помощь в решении кадрового вопроса сыграли квартиры, которые предоставлялись медикам в районах — в этом году было предоставлено 24 квартиры. На следующий год на это денег в бюджет не заложено, но департамент здравоохранения обещал нас поддержать в этом вопросе. В первую очередь решено давать квартиры терапевтам и педиатрам», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM Лариса Ушакова.

Также на территории Ярославской области в настоящее время реализуется Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» на 2016 — 2020 годы. В 2016 году в рамках Программы в Ростовском муниципальном районе завершено строительство и введена в эксплуатацию поликлиника в городе Ростов, завершена реконструкция офиса врача общей практики в рабочем поселке Поречье — Рыбное. В ближайшее время планируется завершение реконструкции офиса врача общей практики в п. Тихменево Рыбинского МР. Ведутся работы по проектированию объекта «Строительство детской поликлиники ГАУЗ Клиническая больница № 2 г. Ярославля».

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в 2016 году был завершен капитальный ремонт хирургического корпуса ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А.Семашко», ремонт торакального отделения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», ремонт пищеблока в ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», ремонт инфекционного отделения в ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

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