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Увеличен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Общество
Он составит 20 лет для мужчин и женщин

Москва, 1 Января 2017, 02:20 — REGNUM  Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит с 1 января 240 месяцев (20 лет) для мужчин и женщин, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу.

Для расчета ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии применялись данные Росстата за 2015 год, согласно которым продолжительность жизни после выхода на пенсию составляет 15,96 года у мужчин и 25,62 года у женщин. Исходя из этой цифры, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии должен был составить 261 месяцев, однако правительство не готово повышать его сразу на эту величину.

Правительство приняло решение не допустить резкого увеличения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в связи с ростом «возраста дожития». Для этого в переходный период с 2016 по 2020 год применяется максимальное значение этого периода, исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно. Для 2016 года этот период составлял 234 месяца (19,5 лет). Увеличение периода выплаты накопительной пенсии означает снижение ежемесячной величины выплаты, подтвердили представители Минтруда в ходе обсуждения документа в Госдуме.

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