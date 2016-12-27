«Чтобы не повадно было»: депутат Якутии поддержал снос VIP-базы отдыха

«Турист поедет за полтысячи километров на эту базу? Туда могут себе позволить добраться только богатые», — считает парламентарий

Якутск, , 11:24 — REGNUM Развивать туризм с помощью «Визит-центра» в природном парке Якутии «Усть-Вилюйский» не получится. В этом уверен депутат Госсобрания республики Владимир Фёдоров. По его мнению, снести незаконно появившиеся в зоне защитных лесов постройки, на которые из бюджета собираются потратить более 107 млн рублей вместо 19-ти — дело принципа.

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Свою позицию Владимир Фёдоров подтверждает вескими аргументами: база отдыха, изначально строившаяся для VIP-персон, находится слишком далеко, чтобы до неё мог добраться обычный человек или турист.

«Какой турист поедет за полтысячи километров на эту базу, на чем он туда поедет? Вы знаете, какая там логистика, если туда могут себе позволить добраться только богатые? Объектом и так будут пользоваться чиновники — это надо признать. Его передадут в определенные министерства так же, как и поступили с объектом на Табагинском мысе. Кто там развлекается, прямо там паломничество туристов? Это закрытый объект в 25-ти километрах от города. То же самое ждет и «Лямпушку» (кордон, на котором расположен «Визит-центр» — прим. ИА REGNUM ), только сейчас ее узаконят и заплатят за это деньги из бюджета», — цитирует депутата YAKUTIA.INFO.

Владимир Фёдоров скептически относится к заявлениям представителей власти и некоторых депутатов развивать с помощью центра туризм ещё по одной причине: даже в местах, которые уже пользуются популярностью туристов, принять гостей не могут нармально.

«Вы куда замахиваетесь-то? Вы даже на «Ленских столбах» не можете нормально принять людей. Хотя бы поставьте базу на Тумуле, сделайте подъездные пути, оплатите земснаряд, чтобы дно расчистить, чтобы было можно кораблям туда подходить. Вот они, реальные капиталовложения. Все упирается в два фактора. Первое — это менеджмент, это подготовленные профессиональные кадры, второе — финансы. И там, и там у нас — ноль. Программа по туризму — провальная. О каком развитии туризма они говорят?», — возмущён парламентарий.

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По его мнению, снос зданий «Визит-центра» должен быть делом принципа, «чтобы впредь власти было неповадно вытворять такие штуки». «Посмотрите, как легко все делалось — с удобными комфортными условиями для конкретных людей. Я у себя в улусе, где мои предки прожили сотни лет, пробовал сделать памятник архитектуры — станцию «Чуоран-деревню». У меня даже программа целая была. Так я не то, что землю не получил — я жесткий отказ получил!», — пояснил депутат.

Он указывает на то, что в республики в принципе проблемно взять в пользование земельный участок, не то что на территории природного парка: «В заповедной зоне, на самом удобном месте, выдают лакомый участок. Если чиновникам для развлечения хочется чего-то, они берут и делают. А простым людям для жизни, быта, выживаемости это невозможно сделать. Вот они, двойные стандарты. Прокуратура делает предписание, но власть с прокуратурой будто настолько слилась, что подгоняет ее предписание под свои пожелания».

Как сообщало ИА REGNUM, посетившие «Визит-центр» депутаты Госсобрания республики заявили о том, что сносить здания базы отдыха, изначально предназначавшиеся для VIP-персон, нецелесообразно. Незаконные капитальные постройки, которых не должно было быть на территории защитных лесов, парламентарии предлагают использовать в качестве туристического объекта.

Напомним также, что пока за строительство центра не заплатили из бюджета. Компания «Стройкон» возводила постройки за свои деньги, компенсировать 19 млн рублей расходов планировалось из региональной казны, но сумма возросла до 107 млн, и тогда базой отдыха на кордоне «Лямпушка» заинтересовались не только депутаты, но и СМИ, а затем прокуратура.