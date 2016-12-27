В Дагестане создадут интернат для детей убитых боевиков

Вместе с ними в интернате будут воспитываться и дети погибших правоохранителей

Махачкала, , 11:28 — REGNUM Реабилитацией детей убитых боевиков в Дагестане займутся в специализированных интернатах, которые власти республики планируют создать совместно с муфтиятом республики.

Первый такой проект могут реализовать на месте бывшего медресе под Хасавюртом, которое было закрыто несколько лет назад из-за проблем с законом, пишет «Российская газета». Реабилитацией детей займутся психологи и богословы, представляющие традиционный ислам.

Вместе с детьми убитых боевиков в интернате будут воспитываться и дети погибших правоохранителей. Организаторы проекта считают, что это поможет им избавиться от обиды друг на друга. Они хотят воссоздать в интернате подобие семьи, куда никогда не проникнут экстремистские идеи. С этой целью в интернате поселят пожилых людей из дома престарелых, чтобы они исполняли роль наставников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года в Дагестане работает комиссия при главе республики по примирению и согласию, которая содействует в адаптации к мирной жизни боевиков, которые решили прекратить экстремистскую деятельность. В ее задачи также входит урегулирование конфликтных ситуаций в обществе. По данным МВД Дагестана, в этом году вернуть к мирной жизни удалось около 70 участников незаконных вооруженных формирований.

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