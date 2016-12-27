Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:14:54 МСК

Победа в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины

Общество
Ранее мы освещали ситуацию с массовой ликвидацией сельских школ в Брянской области. В ряде мест жители по-прежнему пытаются отстоять право своих детей на доступное образование. В некоторых случаях им удаётся добиться успеха
1 / 2 Трёхбратская школа в деревне Старое Колышкино Дубровского района
Иллюстрация: Александр Лебедев
Трёхбратская школа в деревне Старое Колышкино Дубровского района

Брянск, 27 Декабря 2016, 11:10 — REGNUM  14 декабря Дубровский районный суд Брянской области под председательством судьи Мазовой О. В. решил удовлетворить иск о признании незаконным решения о ликвидации Трёхбратской школы.

В решении указано:

Признать незаконным постановление администрации Дубровского района Брянской области от 09.06.2016 г. №201 «О ликвидации филиала МБОУ Сещинская СОШ «Трехбратская СОШ» как несоответствующее нормативным правовым актам и нарушающее права, свободы и законные интересы неопределённого круга лиц».

В мотивировочной части решения указано, что несмотря на то, что администрация действовала в рамках своих полномочий, при принятии оспариваемого постановления был допущен «ряд грубых нарушений правовых норм», а именно:

— состав комиссии по оценке последствий ликвидации был неправомочен принимать оспариваемое заключение;

— само заключение комиссии не является аргументированным и обоснованным;

— разработанные маршруты перевозки детей не соответствует требованиям законодательства;

— при ликвидации школы мнение жителей не было учтено;

— оспариваемое решение даже не было опубликовано надлежащим образом.

Попытка представителя администрации вообще прекратить судебное производство не увенчалась успехом — это было больше похоже на фол последней надежды: администрация признала постановление утратившим силу в связи с завершением ликвидации школы. А значит, по мнению чиновников, и предмет спора отсутствует. Суд, естественно, не принял такой причудливый довод.

Вообще, многое в этом и других делах с ликвидацией школ шито белыми нитками. Яркой иллюстрацией к этому являются свидетельские показания Лиснякова Н.В., который пояснил, что «в заседании комиссии по оценке последствий он как глава Сещинского сельского поселения участия не принимал, о том, что он был членом данной комиссии, не знал. Ему принесли уже готовое заключение, подписать, что он отказался сделать, написав своё особое мнение о том, что мнение жителей Сещинского сельского поселения при вынесении указанного заключения рассмотрено и учтено не было».

Всё это свидетельствует о наплевательском отношении ликвидаторов к своим обязанностям и правам граждан. А ведь Трёхбратская школа деревни Старое Колышкино располагалась не в ветхой хибаре, а в практически новом двухэтажном здании 1995 года постройки. И первого сентября 2016 года здесь за парты должны были сесть 26 учеников.

Но администрация Дубовского района с упорством, достойным лучшего применения, стремится ликвидировать школу и несмотря на решение суда продолжает вывозить из школы имущество. Вероятно, чиновники рассчитывают оспорить решение районного суда в Брянском областном суде.

А ведь время идёт, и оно играет на стороне ликвидаторов: здание зимой стоит неотапливаемое, без электричества и пожарной сигнализации. Кто и за чей счёт будет потом его восстанавливать? Кто ответит за страдания детей и за материальный ущерб?

Нынешнее решение суда это хоть ещё не победа жителей деревни Старое Колышкино, но уже надежда на то, что справедливость восторжествует и жизнь вернётся в их посёлок.

К сожалению, при ликвидации сельских школ суд не всегда оказывается на стороне граждан. К слову, сейчас идут разбирательства по Глуховской школе Суражского района и Кибирщинской школе Красногорского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизация по-брянски: понимают ли власти, к чему приведет ликвидация школ

regnum author Александр Лебедев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность школами
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Трамп: До моей победы на выборах мир был «мрачный»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения
ВашингтонСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное