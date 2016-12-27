Победа в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины

Ранее мы освещали ситуацию с массовой ликвидацией сельских школ в Брянской области. В ряде мест жители по-прежнему пытаются отстоять право своих детей на доступное образование. В некоторых случаях им удаётся добиться успеха

Брянск, , 11:10 — REGNUM 14 декабря Дубровский районный суд Брянской области под председательством судьи Мазовой О. В. решил удовлетворить иск о признании незаконным решения о ликвидации Трёхбратской школы.

В решении указано:

Признать незаконным постановление администрации Дубровского района Брянской области от 09.06.2016 г. №201 «О ликвидации филиала МБОУ Сещинская СОШ «Трехбратская СОШ» как несоответствующее нормативным правовым актам и нарушающее права, свободы и законные интересы неопределённого круга лиц».

В мотивировочной части решения указано, что несмотря на то, что администрация действовала в рамках своих полномочий, при принятии оспариваемого постановления был допущен «ряд грубых нарушений правовых норм», а именно:

— состав комиссии по оценке последствий ликвидации был неправомочен принимать оспариваемое заключение;

— само заключение комиссии не является аргументированным и обоснованным;

— разработанные маршруты перевозки детей не соответствует требованиям законодательства;

— при ликвидации школы мнение жителей не было учтено;

— оспариваемое решение даже не было опубликовано надлежащим образом.

Попытка представителя администрации вообще прекратить судебное производство не увенчалась успехом — это было больше похоже на фол последней надежды: администрация признала постановление утратившим силу в связи с завершением ликвидации школы. А значит, по мнению чиновников, и предмет спора отсутствует. Суд, естественно, не принял такой причудливый довод.

Вообще, многое в этом и других делах с ликвидацией школ шито белыми нитками. Яркой иллюстрацией к этому являются свидетельские показания Лиснякова Н.В., который пояснил, что «в заседании комиссии по оценке последствий он как глава Сещинского сельского поселения участия не принимал, о том, что он был членом данной комиссии, не знал. Ему принесли уже готовое заключение, подписать, что он отказался сделать, написав своё особое мнение о том, что мнение жителей Сещинского сельского поселения при вынесении указанного заключения рассмотрено и учтено не было».

Всё это свидетельствует о наплевательском отношении ликвидаторов к своим обязанностям и правам граждан. А ведь Трёхбратская школа деревни Старое Колышкино располагалась не в ветхой хибаре, а в практически новом двухэтажном здании 1995 года постройки. И первого сентября 2016 года здесь за парты должны были сесть 26 учеников.

Но администрация Дубовского района с упорством, достойным лучшего применения, стремится ликвидировать школу и несмотря на решение суда продолжает вывозить из школы имущество. Вероятно, чиновники рассчитывают оспорить решение районного суда в Брянском областном суде.

А ведь время идёт, и оно играет на стороне ликвидаторов: здание зимой стоит неотапливаемое, без электричества и пожарной сигнализации. Кто и за чей счёт будет потом его восстанавливать? Кто ответит за страдания детей и за материальный ущерб?

Нынешнее решение суда это хоть ещё не победа жителей деревни Старое Колышкино, но уже надежда на то, что справедливость восторжествует и жизнь вернётся в их посёлок.

К сожалению, при ликвидации сельских школ суд не всегда оказывается на стороне граждан. К слову, сейчас идут разбирательства по Глуховской школе Суражского района и Кибирщинской школе Красногорского района.

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