Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:14:43 МСК

Пилотные регионы России отработают новые подходы к реабилитации инвалидов

Общество
На реализацию данной программы будет направлено 300 млн рублей

Москва, 27 Декабря 2016, 11:04 — REGNUM  Для минимизации рисков при внедрении системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в практическую деятельность регионов России в 2017—2018 годах запланирована апробация в рамках проведения пилотного проекта. В 2017 году пилотными регионами определены (на конкурсной основе) Свердловская область и Пермский край. Пилотные регионы получат 300 млн рублей на отработку новых подходов к реабилитации инвалидов, сообщили в Минтруда РФ.

Правительство России одобрило проект распоряжения о распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011−2020 годы.

«Свердловская область и Пермский край получат по 150 млн рублей на отработку новых подходов к реабилитации инвалидов, — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. — Субсидии планируется направить на перепрофилирование и оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, реабилитационным оборудованием и компьютерной техникой».

Читайте также: В России на поддержку организаций инвалидов выделено 1,5 млрд рублей

Читайте также: С нового года инвалиды займутся спортом бесплатно

Как сообщало ИА REGNUM, в России насчитывается 12,45 миллиона инвалидов: 1,53 миллиона инвалидов самой тяжелой, I группы (12,3%), 6,03 миллиона II группы (48,4%) и 4,29 миллиона III группы (34,5%), еще 600 тысяч человек — дети-инвалиды (4,8%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Трамп: До моей победы на выборах мир был «мрачный»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения
ВашингтонСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное