Пилотные регионы России отработают новые подходы к реабилитации инвалидов

Москва, , 11:04 — REGNUM Для минимизации рисков при внедрении системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в практическую деятельность регионов России в 2017—2018 годах запланирована апробация в рамках проведения пилотного проекта. В 2017 году пилотными регионами определены (на конкурсной основе) Свердловская область и Пермский край. Пилотные регионы получат 300 млн рублей на отработку новых подходов к реабилитации инвалидов, сообщили в Минтруда РФ.

Правительство России одобрило проект распоряжения о распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011−2020 годы.

«Свердловская область и Пермский край получат по 150 млн рублей на отработку новых подходов к реабилитации инвалидов, — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. — Субсидии планируется направить на перепрофилирование и оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, реабилитационным оборудованием и компьютерной техникой».

Читайте также: В России на поддержку организаций инвалидов выделено 1,5 млрд рублей

Читайте также: С нового года инвалиды займутся спортом бесплатно

Как сообщало ИА REGNUM, в России насчитывается 12,45 миллиона инвалидов: 1,53 миллиона инвалидов самой тяжелой, I группы (12,3%), 6,03 миллиона II группы (48,4%) и 4,29 миллиона III группы (34,5%), еще 600 тысяч человек — дети-инвалиды (4,8%).