В Роскомнадзоре создается Молодежная палата

Первое заседание Молодежной палаты состоится в марте 2017 года

Москва, , 10:52 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций создает Молодежную палату. Новое объединение станет частью Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.

В состав Молодежной палаты войдут представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органов власти.

В январе будущего года в высшие учебные заведения и молодежные общественные объединения будут отправлены письма-приглашения к участию в работе палаты.

Основными условиями к подаче заявки на членство являются заинтересованность в проблемах защиты персональных данных и соответствие требуемому возрасту (18−30 лет).

Первое заседание Молодежной палаты состоится в марте 2017 года, к этому моменту планируется полностью сформировать ее состав.