Социальные НКО смогут претендовать на субсидии

Москва, , 12:43 — REGNUM Социально ориентированные НКО получили приоритетное право на получение субсидий от органов госвласти и местного самоуправления. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий закон вступил в силу 1 января.

НКО — исполнители общественно полезных услуг — получают право на финансовую, имущественную, образовательную или информационную помощь. Для этого они должны быть по представлению органов государственной власти или местного самоуправления внесены в специальный реестр.

Закон предусматривает выделение субсидий из бюджетов разного уровня. Бюджетные субсидии будут предоставляться на срок не менее 2 лет. Порядок предоставления таких субсидий будет определяться постановлением правительства РФ.

Также предполагается возможность предоставления государственными СМИ социальным НКО бесплатного эфирного времени и печатных площадей.

Ранее президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение расширить формы государственной и некоммерческой поддержки тем НКО, которые являются исполнителями социально значимых услуг.

Одновременно вступает в силу закон о введении специального правого статуса НКО, которая оказывает общественно полезные услуги. Законом устанавливается специальный правовой статус «некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг». Его предлагается предоставлять социально ориентированной некоммерческой организации, которая на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества. При этом она не должна иметь статус иностранного агента, как и долгов по налогам и сборам. Статус «некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг» может быть присвоен НКО сроком на два года. По истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая организация может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке, установленном правительством РФ.

Утвержден перечень приоритетных направлений деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Он содержит 20 пунктов и включает, среди прочих, деятельность по помощи в быту, социально-медицинские услуги, помощь инвалидам и пожилым людям, содействие социальной адаптации детей, услуги в сфере дошкольного образования, социальную реабилитацию граждан с алкогольной и наркотической зависимостью и ряд других.