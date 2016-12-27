В Магадане создадут «ночлежку» для людей без жилья

Сусуман, Магаданская область, , 10:56 — REGNUM В Магадане есть необходимость расширять количество коек для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В работающем в столице Колымы центре социальной адаптации мест зимой не хватает, и эту проблему нужно решать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана. Поводом для обсуждения темы стали регулярные попытки люди без определенного места жительства во время зимних морозов переночевать в здании вокзала.

Зимняя ночлежка при центре будет рассчитана на 5−6 коек. Для решения проблемы планируется привлечь социальных партнёров, отметил осмотревший уже действующий центр социальной адаптации мэр Магадана Юрий Гришан.

«Летом здесь мест вполне достаточно, а вот в зимний период они вынуждены иногда отказывать нуждающимся, поскольку наполняемость учреждения стопроцентная, и по объективным причинам принять большее количество людей нет возможности. Мы обязаны помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — пояснил он.

Сейчас в центре находится 33 человека, это максимальное количество. Людям не только предоставляется возможность спать в тепле, но и оказывается помощь в получении утраченных документов, трудоустройстве, получении жилплощади в коммерческий найм, социализации, оформлении в социальные учреждения ветеранов и инвалидов.

Находиться в центре возможно до 6 месяцев. При первичном обращении поступивший проходит медицинский осмотр, флюорографию, после 7-дневного пребывания в изоляторе и исключения заболеваний, переселяется в отделение временного проживания. Все жильцы обеспечены постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а также трехразовым горячим питанием. При необходимости дополнительного обследования и лечения человек направляется в городскую поликлинику № 3. Учреждение работает в тесном взаимодействии с больницами, социальными организациями, Центром занятости населения города.

Как сообщало ИА REGNUM, центр социальной реабилитации начал работать в Магадане в 2009 году, и изначально был рассчитан на 28 мест. Его строительство обошлось бюджету в 52,9 млн рублей. Здание расположено на окраине города рядом с бывшим военным городком на склоне Марчеканской сопки.